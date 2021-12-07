"Деньги хотят содрать не с бизнеса, а с конечного потребителя"

Глава движения «Save ФОП» Сергей Доротич рассмотрел вопрос о том, насколько необходимо для малого и среднего бизнеса в Украине повсеместное использование кассовых аппаратов.

Своё мнение он высказал в программе Мирославы Бобровской «Ход королевы» на канале «А как на самом деле?».

«В США и Японии малый бизнес отлично обходится без кассовых аппаратов. А для выявления злоупотреблений они никакой роли не играют. Тут неважно, используешь ты такой аппарат или выписываешь чек от руки. Есть одно средство – контрольная закупка. Власть проталкивает кассовые аппараты, потому что здесь есть коррупционная составляющая. Только на сервисном обслуживании «ящичков», как мы их называем, частные структуры, аффилированные с определёнными представителями власти, зарабатывают пять миллиардов в год. А ведь есть ещё и другие статьи дохода», - рассказывает гость программы.

При этом он уточнил, кто в действительности будет всё это оплачивать.

«Деньги хотят содрать не с бизнеса, а с конечного потребителя. Ведь все эти расходы будут заложены в цену товара. Так что эта мера приведёт к росту розничных цен, к утрате покупателей предпринимателями, отчасти – к закрытию бизнеса и росту монополий», - полагает Сергей Доротич.

Как сообщает Politeka, ранее он объяснил, почему кассовые аппараты не помогут в борьбе с теневым бизнесом.

Также Politeka сообщала, что Доротич пригрозил призвать народ к революции, если до конца года законопроект номер 5866 не будет принят.