Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом клирик столичного храма святителя Иоасафа Белгородского протоиерей Андрей Кобылецкий рассказал на Ютуб-канале «Православная Церковь».

"Быть крестным и почетно, и ответственно. Крестные мать и отец, участвуя в Таинстве, берут на себя ответственность за маленького члена Церкви, поэтому они обязательно должны быть православными людьми. Крестным следует становиться человеку, который имеет определенный опыт церковной жизни и поможет родителям вырастить младенца в вере, благочестии и чистоте», - пояснил священник.

Отец Андрей напомнил, что во время совершения таинства Крещения, крестный того же пола, что и ребенок будет держать его на руках, будет держать от его лица Символ веры и обеты отречения от сатаны и соединения с Христом.

Священник отметил, что главная обязанность крестного - не только в том, чтобы присутствовать на Крещении, но и «помочь ребенку расти, укрепляться в церковной жизни, и ни в коем случае не ограничить свое христианство только фактом крещения».

Протоиерей Андрей отметил, что быть крестным - большая ответственность.

» По учению Церкви, за то, как мы позаботились об исполнении этих своих обязанностей, с нас также спросят в день Последнего Суда, как и за воспитание наших собственных детей", - подытожил священник.