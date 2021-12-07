Лидер "Либертарианской партии 5.10" Геннадий Балашов рассказал, что сегодня митинги уже не являются эффективным способом решить проблемы граждан, а бизнес не способен самоорганизоваться.
Об этом он сказал в эфире программы “Ход Королевы" с Мирославой Бобровской на канале “А как на самом деле".
“Новые технологии пришли, сегодня больше социальные сети влияют на умы людей. И, по большому счету, мы, либертарианцы, уже давно поняли, что у нас же проблема не в государстве, а с государством. Само государство и есть проблема… Договариваться о чем-то бесполезно. Также договаривались с Кучмой, с Януковичем, с Ющенко, с Тимошенко”, - сказал Балашов.
По его словам, все богатые люди хранят свои деньги в офшорах, поскольку не могут положиться на государство.
Он отметил, что он не поддерживает движение "Save ФОП" и их митинги, поскольку они не приносят пользы.
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“Они же бесплатно не могут существовать. Они существуют достаточно долго на политическом рынке, они ходят по два человека, я их часто вижу в правительственном квартале по три человека. Иногда собираются по много… Я в политике давно. И есликто-то ходит одетый в униформу с флагами обязательно рядом с событиями, которые происходят от других политических сил, я понимаю, что это все заказные вещи”, - добавил Геннадий Балашов.
По его словам, он отлично знает, насколько люди способны самостоятельно собратьсяи что-то сделать.
“Малый и средний бизнес вообще не способен сложиться деньгами и собраться. Конечно, они будут утверждать, что они сами собрались, скинулись и борются, но на самом деле – нет”, - подчеркнул Балашов.
Как сообщала Politeka, Сергей Доротич заявил об игнорировании требований ФОПов, что нет другого варианта, они перейдут тогда в политическую плоскость.
Также Politeka сообщала, что Александра Решмедилова отметила, что чем обернётся массовый протест – вопрос очень дискуссионный.