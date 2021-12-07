Политолог Руслан Бортник рассказал о правых организациях в Украине, а также объяснил, почему люди не голосуют на выборах за правые политические силы.
Об этом он рассказал в своём блоге.
«Правые» системно и последовательно контролируют улицы Украины с 2014 года, и залогом этому служит государственная политика: левые запрещены законом. Левые находятся под очень серьезным давлением силовых структур. Если создается левая европейская партия, то её громят сразу и полиция её не защищает: левые до сих пор беззащитны», - отметил Бортник.
По словам эксперта, ультраправые организации являются популярными среди молодежи, потому что правые реально что-то делают на улице, выступают против конкретного, например, олигархов и левых организаций, и за конкретное, а также являются консервативными патриотами.
«Эти факторы и уличные возможности «правых» создают образ «Робин Гудов» в молодежном сознании. Те молодые люди, которые хотят что-то делать и куда-то вкладываться, не имеют альтернативы – только правое молодежное движение: у государства и либералов оно отсутствует, а левые молодежные движения подавлены», - сказал Бортник.
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Как отметил политолог, правые политические силы не пользуются спросом среди украинского электората, потому что как только молодежь, из которой эти движения состоят, взрослеет и создает свою семью, то она становится более консервативной.
«Все в молодости – радикалы левые или правые, а более зрелые, когда появляется социальное обязательство, – становятся консерваторами – это неизбежно. Кроме того, многие люди понимают опасность их деятельности для государства и общества, инесмотря на то, что они могут выйти на их митинг, они не проголосуют за них на выборах», - подчеркнул Бортник.
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