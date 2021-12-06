Национальный Корпус выступил против застройки острова Хортица по инициативе властей в рамках программы «Большая стройка» и призывает подписать петицию.

Об этом сообщили на официальном сайте.

«По президентской инициативе «Большая реставрация» в рамках глобальной программы «Большая стройка» власти пытаются осуществить застройку исторического ареала и уникальной заповедной зоны острова Хортица. Колыбель украинской государственности и национального пробуждения пытаются превратить в развлекательный комплекс, уничтожив его настоящее сакральное значение», - говорится в публикации.

Как отмечено в публикации, таким образом археологические объекты, особый ландшафт, флора и фауна острова могут быть уничтожены, потому что к этому проекту не были привлечены никакие экологи, зоологи, историки и ландшафтные дизайнеры, а план реконструкции отсутствует.

«Сегодня мы разделяем возмущение научного сообщества и призываем подписать петицию к президенту Зеленскому, чтобы не допустить превращения острова Хортица в торгово-развлекательный центр и сохранить его сакральное и природо-экологическое значение», - сказано на сайте.

Как сообщала Politeka, полк «Азов» поздравил Вооруженные Силы Украины с 30-летием.

Также Politeka сообщала, что в Одессе нацкорпус протестовал против назначений Труханова.