Представители Харьковской ячейки Нацкорпуса сообщили, что в прошлые выходные 4-5 декабря они провели военное обучение.

Об этом они рассказали у себя в Telegram.

Как отмечается в публикации, все участники курса обучения также смогут прийти на тренировки и попрактиковаться в стрельбе на полигоне.

Во время обучения на этих выходных, рассказывают представители Харьковского Нацкорпуса, участники занимались следующими вещами: «обращение с оружием, топография, тактика, первая медицинская помощь».

Также в Telegram отмечается, что все желающие уже могут пройти регистрацию на следующее обучение.

Как сообщала Politeka, в Одессе Нацкорпус протестовал против назначений Труханова.

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