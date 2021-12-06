Представители Харьковской ячейки Нацкорпуса сообщили, что в прошлые выходные 4-5 декабря они провели военное обучение.
Об этом они рассказали у себя в Telegram.
Как отмечается в публикации, все участники курса обучения также смогут прийти на тренировки и попрактиковаться в стрельбе на полигоне.
Во время обучения на этих выходных, рассказывают представители Харьковского Нацкорпуса, участники занимались следующими вещами: «обращение с оружием, топография, тактика, первая медицинская помощь».
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Также в Telegram отмечается, что все желающие уже могут пройти регистрацию на следующее обучение.
Как сообщала Politeka, в Одессе Нацкорпус протестовал против назначений Труханова.
Также Politeka писала о том, что полк «Азов» поздравил Вооруженные Силы Украины с 30-летием.