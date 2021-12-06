Народный депутат Анна Скороход объяснила, что покойный народный депутат Антон Поляков ни в коем случае не употреблял бы наркотики, а также заявила, что сомневается в версии, будто следы на шее покойного нардепа появились из-за цепочки.

Об этом она рассказала на канале «Дубина.тв».

По словам Анны Скороход, Поляков не употреблял наркотики вообще и ни в коем случае не принял бы их и тогда. Она подчеркивает, что смесь, которую обнаружили в его организме, никак не могла просто так попасть в тело. Соответственно Скороход предполагает, что нардепа Полякова на самом деле могли убить.

Также она комментирует версию относительно следов на шее, которые могла оставить цепочка. «Я видела борозду на шее, на сегодняшний день экспертизы по ней ещё нет, поэтому пока я не увижу экспертизу, я про цепочку слушать не хочу», - говорит Анна Скороход.

Как она объясняет, если бы эти следы действительно остались от цепочки, за которую Полякова потащили с такси, они были бы только с одной стороны шеи. Тем не менее, сообщает Скороход, на шее Полякова следы по обе стороны. «Я очень хочу понять, почему определенные данные, которые мне говорит полиция, не совпадают с их же данными и с тем, что мне известно», - подчеркивает она.

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