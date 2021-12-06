Журналистка и ведущая канала «Дубина.тв» Наталья Книга и другие эксперты разобрали одну из версий, что главной причиной смерти народного депутата Антона Полякова было отравление наркотическими веществами.

Об этом рассказывается на ютуб-канале «Дубина.тв».

«С момента смерти народного депутата Антона Полякова прошло больше месяца, но в этом деле до сих пор вопросов больше, чем ответов, но главный из них – это был несчастный случай или умышленное убийство?», - сказала Наталья Книга.

По словам представителей правоохранительных органов, к смерти Антона Полякова могло привести какое-то его хроническое заболевание или же отравление неизвестным ядовитым веществом, но следствие было больше склонно к версии, что это была естественная смерть, а затем появилась информации об обнаружении в крови у Полякова наркотического вещества метадона.

«В каком состоянии находился Антон Поляков, когда его товарищ решил вызвать такси? На эти вопросы полиция до сих пор не дала ответов. Известно лишь, что, сев в такси, Антону Полякову через несколько минут становится плохо. Таксист нарушает правила дорожного движения, его останавливают патрульные и вызывают скорую, но спасти народного депутата не успевают», - подчеркнула Наталья Книга.

Криминалист Георгий Усатый отметил, что факт того, что некоторые народные депутаты дают информацию о гибели Полякова быстрее, чем следствие, является очень странным. Также, по его словам, очень странно, что сначала выявили метадон, а потом ещё один наркотик – димедрол.

«Неужели в рамках проведенной токсикологической экспертизы нельзя было установить сразу два наркотика?», - подчеркнул криминалист.

По словам нарколога Гелы Каландии, метадон используется в медицине как обезболивающее при хронических болях, а также применяется для лечения опиоидной зависимости. Как отметил эксперт, димедрол часто добавляют в «уличный» метадон для усиления наркотических свойств.

«Метадон является седативным средством, он приостанавливает большинство функций организма, в том числе и коронарную деятельность. Передозировка – это когда наркотик слишком сильно повлиял на коронарную деятельность и сердце перестало биться», - сказал Гела Каландия.

Как отметила ведущая, экспертиза показала, что Поляков не был наркоманом, поэтому неизвестно, по словам представителя правоохранительных органов, то, каким образом наркотические вещества попали в организм Полякова.

«Преступники, которые используют яд в качестве инструмента для убийства, являются высокопрофессиональными, они понимают, что с помощью ядовитых веществ можно хорошо инсценировать несчастный случай. Это очень удобно для инсценировки конкретного убийства», - сказал криминалист Георгий Усатый.

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