Московский клуб Mutabor анонсировал на 18 декабря новое выступление Анастасии Топольской – жены близкого к Владимиру Зеленскому блогера и неформального рупора власти Сергея Лещенко.

Об этом пишет сайт Главком.

Об этом говорится на сайте московского клуба. Эту информацию подтверждает агентство Resident Advisor, которое занимается организацией московского выступления Топольской (DJ Nastia).

На данный момент страница с анонсом выступления Топольской в Москве не доступна, однако скрин анонса опубликовало издание «Буквы».

Предыдущее выступление Топольской в Москве 8-9 мая возмутило активную часть украинского общества.

Комментируя майскую поездку жены в Россию, Лещенко заявил, что его жена стала жертвой спланированных атак «информационных киллеров, выполняющих заказы олигархов», с которыми Лещенко «воюет».

Ранее СМИ сообщали, что с ноября Лещенко стал куратором информационной политики Офиса президента, перебрав на себя часть функций советника руководителя ОП Михаила Подоляка.