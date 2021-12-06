Эксперт в сфере государственного управления Роман Головин рассказал, что если частные предприятия дотируются за счет бюджета, то происходит что-то не так.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Главное» на канале MY.UA с Екатериной Павловой.

«Можно по-разному делать национализацию, можно поднять акциз на руду в такой степени, что предприятия металлургии начнут быть убыточными. И тогда государство будет вынуждено брать эту критическую инфраструктуру себе на баланс. Тот же «ПриватБанк» брали как вынужденную меру, то есть национализация – это вынужденная мера и вынужденный механизм. Не справляется частный владелец со стабильной работой тепловых генераций, не обеспечивает ту цену временная администрация. Высокие тарифы – это тоже основание для того, чтобы национализировать газодобывающую отрасль полностью», - рассказал Головин.

Эксперт сказал, что с электроэнергией тоже, потому что никто не контролирует процесс от производства непосредственно до поставки к конечному потребителю. Безусловно, если так делать, то это будет поднимать рейтинг президента, считает он, это как раз и есть причина, для чего это надо делать. На сколько хватит воли и понимания неизвестно, уверен он, потому что его окружают разные люди. Частная собственность – это вообще такое сомнительное понятие, подчеркнул он, когда мы говорим о критической инфраструктуре, потому что оно вроде бы принадлежит одному, но при этом оно не может существовать без общества.

«Фактически мы из бюджета кормим критические инфраструктуры. У нас постоянно идут какие-то дотации, людям дают дотации, чтобы они рассчитались за тепло и электроэнергию. Значит что-то происходит не так, потому что фактически из-за денег людей, из-за денег бюджета мы опять же оплачиваем эти критические инфраструктуры. Спрашивается, для чего они существуют в частной собственности, если они существуют на бюджетные деньги. Это все равно, что отдать Киевскую городскую государственную администрацию в частную собственность», - резюмировал Головин.

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