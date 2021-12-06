Полк «Азов» передал поздравление украинским военным с Днем Вооруженных Сил.

Это обращение опубликовано на официальном сайте полка «Азов».

Прежде представители полка акцентируют на том, что путь военного – уважаемый и гордый. А тем временем, говорится на сайте, Украина уже восьмой год в состоянии войны, которая началась неожиданно и для войска, и для государства. Тем не менее, подчеркнуто в публикации, благодаря этому конфликту на Донбассе украинское войско начало развиваться и продолжает это делать сейчас, пока идут боевые действия.

Полк «Азов» отмечает, что Вооруженные Силы ежедневно защищают украинские границы и борются с российской агрессией, чтобы государство было свободным. «Вместе с вами мы неоднократно демонстрировали свою несокрушимость и стальной дух. Вместе доказывали свое эффективное взаимодействие, как в ожесточенных боях, так и во время учений – не оставляя врагу шансов на победу», - утверждают представители «Азова».

Следовательно, они передают поздравления своим собратьям по оружию, военнослужащим ВСУ. «Сегодня, 6 декабря, вся Украина отмечает 30-летие создания Вооруженных Сил», - сказано на сайте.

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