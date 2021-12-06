Политтехнолог Александр Кочетков рассказал, может ли президент Украины Владимир Зеленский пойти на уступки старым политикам, и в какой ситуации он это сделает.

Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

Александр Кочетков рассказал, может ли Владимир Зеленский пойти на уступки старым политикам, которые выходили на сцену Майдана 1 декабря.

“Нет, конечно. Принципиально не пойдет, поскольку он абсолютно точно убежден… Он не будет идти на какие-то договоренности с кем-либо, кого-то подтягивать… Пойти на такой серьезный шаг, чтобы плюнуть на свой рейтинг, плюнуть на перспективы переизбрания и начать договариваться со всеми… Это серьезный шаг. Пока Владимир Александрович не в той трагической ситуации, чтобы на такой шаг пойти”, - сказал Кочетков.

Он отметил, что Владимир Зеленский считает себя лучшим деятелем современности и спасением Украины.

Как сообщала Politeka, Михаил Чаплыга отметил, что настоящий переворот происходит не на сцене.

Также Politeka сообщала, что Денис Кислов заявил, что сейчас создается очень много разных анклавов и протестных настроений.