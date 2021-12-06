Общественный и политический деятель, предприниматель, руководитель общественной организации «Социальное Единство» Егор Мисливец заявил, что в Украине происходит фиктивная борьба с олигархами.

Об этом он сказал в программе «По делу» с Любовью Завальнюк.

Прежде всего гость программы ставит вопрос о том, как вообще проявляется борьба власти с олигархами. В частности, говорит он, счета не арестованы, результаты приватизации 1990-х не пересмотрены, а олигархи и дальше эксплуатируют те государственные предприятия, которые скупили когда-то буквально за бесценок. «В какой степени происходит эта борьба, я не могу понять. Поэтому о никакой борьбе с олигархами я речи не веду. Я вижу, что правительство защищает интересы наших олигархов», – констатирует Мисливец.

К тому же, отмечает политик, эта «борьба» касается скорее отдельных лиц. По его словам, против некоторых олигархов ввели санкции в США, но в Украине их дальше никто не трогает, фамилии никто не объявляет и они только увеличивают свои активы в тени. «Мы же видим, что все олигархи состояние увеличивают, а о какой-то борьбе с олигархами нам рассказывают с трибуны Верховной Рады, записывают ролики, рассказывают нам, как борются с олигархами», - подчеркивает предприниматель.

Итак, заключает Мисливец, во время этой борьбы олигархи только богатеют. Чтобы не быть голословным, он указывает на то, что один из самых известных олигархов уже имеет состояние на сумму более 10 млрд долларов. И ко всему этому, подчеркивает гость программы, привела политика действующей украинской власти.

Как сообщала Politeka, Неклюдов заявил, что начать битву с олигархами может только человек, имеющий стержень и волю.

Также Politeka писала о том, что Яли рассказал, по кому ударит объявленная украинскими властями борьба с олигархами.

https://youtu.be/FM4wJ9ktot4