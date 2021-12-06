Юрист Геннадий Друзенко рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский не перешел рубикон, после которого на Майдан могут выйти сотни тысяч человек.

Об это он сказал в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко.

Геннадий Друзенко отметил, что 1 декабря было днем Владимира Зеленского.

“Вышедший протест показал его главный козырь – у него нет серьезных оппонентов. Те, кто его троллят, атакуют, на самом деле имеют очень небольшой актив: 2-3 тысячи по разным оценкам. Это ни о чем. Мы знаем, что восстания в Украине начинаются, когда сотни тысяч выходят на улицу, на Крещатике негде стоять. И это опять же подчеркивает, что искусственно революцию не сделаешь”, - сказал Друзенко.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не перешел тот рубикон, когда люди могут восстать.

По его словам, в 2013 году был Евромайдан и Антимайдан, который проходил в формате сцен и выступлений. Однако рубикон был перейден после избиения студентов, когда 1 декабря 2013 года на улицы вышли до миллиона человек.

“Такого Зеленский не сделал. Поэтому восстание отменяется”, - подчеркнул юрист.

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