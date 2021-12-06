Ряд общественных организаций направили открытое письмо Президенту Украины, Первому Вице-премьер-министру Украины – Министру экономики, Министру развития общин и территорий Украины и Председателю Государственного агентства Украины по энергоэффективности и энергосбережению Украины с призывом организовать инклюзивный процесс наработки программы термомодернизации.

«Во время пресс-марафона Президента, 26 ноября было анонсировано программу масштабной термомодернизации (далее – Программа), которая предусматривает привлечение 300 миллиардов гривен для повышения энергоэффективности жилого фонда и общественных зданий. Было также анонсировано, что такая программа будет готовиться специалистами в офисе президента и Минэкономики, а в принятом Верховной Радой во втором чтении законе О Государственном бюджете Украины на 2022 год статьей 32 предусмотрено до 30 миллиардов гривен на реализацию проектов по повышению энергоэффективности и энергосбережению в жилом секторе при участии украинской финансовой жилищной компании.

Мы приветствуем признание на высоком государственном уровне важности и поддержки процесса повышения энергоэффективности в Украине. Это-ключевое направление для усиления энергетической безопасности Украины и уменьшения финансовой нагрузки на миллионы граждан, находящихся за чертой энергетической бедности. А также – один из приоритетных направлений климатической политики государства, определен обновленным Национально определенным вкладом Украины в Парижской соглашения (Постановление правительства № 868-р от 30.07.2021).

Вместе с тем, отмечаем, что концепция Программы должна быть обсуждена с экспертными организациями, профильными ассоциациями и общественностью для недопущения в ней концептуальных ошибок. Такие ошибки могут привести к остановке тех механизмов поддержки энергоэффективности, которые уже продемонстрировали свою эффективность, а также создать барьеры для осуществления масштабной термомодернизации в будущем.

Подчеркиваем, что обеспечение энергоэффективности зданий должно происходить комплексно и системно. Поэтому при формировании программы, важно обеспечить:

Продолжение работы Фонда энергоэффективности по ОСМД, упрощение его процедур для получения грантов и расширение спектра программ.

Продолжение и совершенствование государственной программы “теплых кредитов”; формирование инструментов работы с домами без ОСМД и сектором индивидуальной застройки с особым фокусом на дома без централизованного теплоснабжения (ЦТП) – этот сектор сейчас потребляет вдвое больше газа, чем дома с ЦТП.

Приоритетное установление средств учета и регулирования поставки тепла в многоэтажные дома с ЦТП.

Формирование инструмента термомодернизации зданий бюджетной сферы в общинах и на уровне ЦОИВ.

Формирование инструмента поддержки общин (фонда модернизации муниципальной инфраструктуры) с целью модернизации систем теплоснабжения и водоснабжения, где существенное снижение потерь приведет к значительной экономии в пределах страны.

Формирование способности общин формировать местные программы термомодернизации и проекты для их подального финансирования и внедрения.

Доступ общин к информации об объемах поставки электроэнергии и газа со стороны облэнерго и облгазов для возможности планирования на местном уровне.

Обучение квалифицированных кадров для внедрения и контроля за качеством проектных и строительных работ работ на уровне общин.

Обеспечить прозрачность планирования, финансирования и прогнозирования расходов на Программу термомодернизации на весь период ее действия.

Внедрение масштабной термомодернизации – непростой вызов для Государства, который требует согласованной и качественной работы всех участников процесса. Мы, представители организаций, накопивших значительный опыт в этой сфере, готовы присоединиться к формированию, обсуждению и предоставлению рекомендации по программе.

Призываем представителей власти организовать инклюзивный процесс наработки программы термомодернизации для повышения энергоэффективности жилого фонда и общественных зданий, обеспечить системность и публичность будущего проекта для обеспечения позитивного восприятия его гражданами Украины».

Письмо подписали Ассоциация энергоэффективных городов Украины, Общественная организация “Всеукраинская агентство инвестиций и устойчивого развития”, Общественная организация “Экоклуб», Гражданская сеть ОПОРА, Общественная организация “Хмельницкий энергетический кластер”, Общественная организация Центр экологических инициатив “Экодія”, Институт финансов и права и Институт социально-экономической трансформации

В письме отметили контакты для ответа: office@enefcities.org.ua, +38 (032) 245 52 62.