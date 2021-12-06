Как сообщает Центр информации УПЦ об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля».

Предстоятель УПЦ подчеркнул, что праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы является праздником Великой молитвы и напомнил о чуде рождения Пресвятой Богородицы и истории Введения во Храм, «когда весь Иерусалим пришел в движение от увиденного».

По словам Блаженнейшего, этот праздник учит тому, насколько велика сила молитвы.

"Когда человек что-то просит у Бога и сразу получает, то это не является свидетельством сильной молитвы. Самой сильной молитвой является молитва долговременная, смиренная и терпеливая. Сильная молитва приносит большие плоды. Великая молитва, которую совершали святые праведные Иоаким и Анна, принесла великий плод. Бог подарил им за эту молитву Пресвятую Деву Марию», - пояснил Блаженнейший.

Предстоятель добавил, что этот праздник также учит тому, что именно храмовая молитва имеет особую силу.

"Пресвятая Дева Мария была воспитана в "Святая святых", не где-то, а именно в храме. Там она очистилась, там она освятилась, там она стала сосудом Невместимого Бога. Нужно ходить в храм, молиться Богу. Надо молиться Богу, надо молиться на улице, надо молиться везде. Но молитва в храме имеет особую силу - в храме человек получает особую благодать от Бога. Будем ходить в храм, будем молиться Богу, будем каяться - и Бог пошлет великие дары, которые нужны нам, сделает нас чистыми и достойными вечного спасения на небе», - отметил Митрополит Онуфрий.