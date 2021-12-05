Лояльность телеканала «1+1» олигарха Игоря Коломойского к президенту Владимиру Зеленскому объясняет, почему не расследуются уголовные дела «Приватбанка», где убыток государству составил 5,5 млрд долларов.

Об этом сообщил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

«Не пугает, когда телеканалы олигарха атакуют президента. Что страшно, так это когда на телеканале олигарха президенту устраивают теплую ванну. Потому что для антипатии со стороны олигарха может быть тысяча причин. А вот любовь олигарха достигается только одним способом. Очень дорогим для страны способом. И теперь вопрос. Сколько стоит нам с вами информационная политика 1+1?», - пишет Фурса в своем блоге на Facebook.

Эта лояльность олигарха президенту стоит украинцам минимум 5,5 млрд долларов США, которые государство должно было взыскать с олигарха за причинённый ущерб по делу «Приватбанка», отмечает эксперт.

«А ведь если Коломойский заплатил бы за «Приват», если бы Украина получила от него 5,5 млрд долларов, то вот это бы дети порадовались, когда им на счет пришла бы эта сумма. Но это из серии «отдел фантастики на втором этаже», - добавил Фурса.