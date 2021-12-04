Православная Церковь 4 декабря празднует один из двенадцати главных церковных праздников - Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом преподаватель Киевской духовной академии и семинарии иеромонах Афанасий (Стрельцов) рассказал на YouTube-канале «Православная Церковь».

«История этого праздника не описана в Священном Писании. Но сведение о нем мы получаем из Священного Предания, из благочестивого апокрифического сказания – протоевангелия от Иакова, которое датируется II-III веком», - пояснил иеромонах Афанасий.

«Благочестивые родители Пресвятой Богородицы праведные Иоаким и Анна исполнили обет, данный при рождении Божией Матери. Они прожили достаточно долгую жизнь, но Бог не давал им детей. И путем молитвы, путем аскетических практик, Бог дал достаточно пожилым людям ребенка. У них родилась девочка и они назвали ее Марией, что значит по еврейски - «Госпожа» или «Надежда». И действительно, пророчески сбылись те слова, что она станет и Госпожей и надеждой всех людей. Она стала Матерью самого Мессии и Господа Иисуса Христа. Достигнув трехлетнего возраста, родители по обету, данному еще до рождения Богородицы посвятить Ее на служение Богу, отвели ее в Иерусалимский храм. И как свидетельствует данный памятник, достигнув храма, Она сама поднялась по пятнадцати ступеням Иерусалимского храма, где Ее встретил Первосвященник Захария и ввел в самое святое место храма - Святая Святых, куда сам он мог входить один раз в год для принесения очистительной жертвы. Божия Матерь воспитывалась при храме, и как говорят богослужебные тексты и данный апокрифический текст, Ее главное упражнение в храме были молитва и рукоделие», - рассказал священник.

Преподаватель КДАиС отметил, что очень важным является то, что в данный праздник воспевают Божию Матерь как Матерь Мессии, как Матерь воплотившегося Бога Господа Иисуса Христа.

«Церковь воспевает Богородицу, вглядываясь в Ее жизнь, так как она жила при Иерусалимском храме. С самого детства Она была посвящена Богу. Она не имела никакого рода искушений, либо неприязни мирской. Она всецело была предана служению Богу при храме и своему послушанию. Именно поэтому Церковь возвеличивает Ее как «Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим», воспевая Ее чистоту и святость», - отметил отец Афанасий.

«В этот день молятся Божией Матери о том, чтобы Она покрывала каждого человека, избавляла от всех жизненных неурядиц, помогала в скорбях, помогала тогда, когда каждому человеку бывает тяжело. Ведь нет такого человека, который бы не обращался к Божией Матери за разрешением различных проблем и трудностей, которые бывают в жизни каждого человека», - отметил преподаватель КДАиС.

Священник напомнил, что данный праздник извесен с V-VI века. «Начиная после Третьего Эфесского Вселенского собора, после 431 года, на котором рассматривался мариологический догмат, и появились такие праздники как Рождество Христово и Введение во храм Пресвятой Богородицы, чтобы показать Ее великое достоинство в истории Церкви и в деле спасения человека», - заключил иеромонах Афанасий (Стрельцов).