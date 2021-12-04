Труханов расшатывает ситуацию в Одессе, поскольку назначил на должность в горсовет Сергея Щербича. С подобными обвинениями вышли в городе представители Нацкорпуса. Они называют Щербича, которого назначили и.о. заместителя по защите прав потребителей коллаборантом.

"Господин Щербич - это человек, который открыто выступил на стороне коллаборантов и сепаратистов, которые хотели уничтожить наш город и принести сюда войну. Это угроза для нашего города и нашей страны", - отметил глава Одесской областной организации Нацкорпуса Сергей Варламов.

Но, по словам заместителя городского головы Павла Вугельмана, перед назначением Щербича была проведена тщательная проверка, которая не выявила никаких сомнительных моментов в прошлой деятельности претендента на должность.

В Нацкорпусе вспомнили Щербичу участие в отрядах титушек, в 2014 году отправляли в Киев разгонять Евромайдан. Кроме того, сохранились фотографии, в которых Щербич позирует в советской военной форме с орденами Красной звезды и Отечественной войны.

«Учитывая скопления российских войск на границах, назначение подобных людей потенциально чревато безопасностью Украины и усилением сепаратистских настроений в Одессе», - отмечают в партии.