Расследование уголовных дел по "Укрнафте" и "Приватбанку" остановлено из-за того, что телеканал "1+1" олигарха Игоря Коломойского всячески расхваливает действующую власть и лично президента Владимира Зеленского, пишет Гордон.

Об этом заявил народный депутат, экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко в своем телеграмм-канале.

«Мы все являемся свидетелями, какую "теплую ванну" устраивают президенту и другим чиновникам в эфире телеканала "1+1". Как в эфире этого телеканала, принадлежащего олигарху Коломойскому, все единодушно восхваляют президента. Именно поэтому незаконно остановлены, а по сути слиты, расследование всех производств по “Укрнафте”, где установлен убыток на 15 млрд. грн, и по “Приватбанку”, где убыток составил 5,5 млрд. долларов», - сообщил нардеп.

В то же время угрозы генпрокурора в адрес владельца ТРК Украина и Украина 24 Рината Ахметова экс-глава СБУ связал именно с редакционной политикой этих телеканалов.

«Последние заявления Генпрокурорки являются политическими и по содержанию, и по форме. Это фактически угрозы владельцу телеканалов Ринату Ахметову за то, что в эфирах ТРК Украина и Украина 24 политики и эксперты имеют право высказать свое мнение. А не только те спикеры, которые словом восхваляют президента Зеленского. Таким образом, из-за угроз Генпрокуратуры, власти пытаются повлиять и изменить редакционную политику этих телеканалов», - добавил Наливайченко.