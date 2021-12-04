«В случае повторения фактов лоббистских назначений на должности в госучреждения или предприятия госсектора экономики - внести представление об увольнении Министра экономики Юлии Свириденко с занимаемой должности», - заявили в коллективном обращении, адресованном правительству, Верховной Раде и главе профильного комитета ВР, бывшие работники Экспотрно-кредитного агентства (ЭКА).

Они требуют, во-первых, прозрачной и последовательной кадровой политики в ЭКА. Проведения прозрачного, справедливого, публичного конкурса на должности членов Набсовета, главы и членов Правления ЭКА. Также работники требуют ограничения непосредственного влияния Министерства экономики на хозяйственную деятельность ЭКА для обеспечения эффективности работы агентства. И наконец немедленного отстранения Руслана Гашева от руководства ЭКА.

Ранее, новое руководство Минэкономики в лице Юлии Свириденко восстановило в должности уволенного месяцем ранее за «нулевые результаты» руководителя ЭКА Руслана Гашева. Это решение возмутило украинских экспортеров.

«Украина, на карте с другими странами, поддерживающими своих экспортеров, выглядит черной дырой, несмотря на то, что Экспортно-кредитное агентство у нас существует», - заявил Глава Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник.