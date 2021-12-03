Политолог, аналитик и правозащитник Михаил Чаплыга рассказал о том, каким образом стоимость энергоносителей влияет на экономику страны и повседневную жизнь её граждан.
Своё мнение он высказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».
«Главное, к чему должно стремиться государство – чтобы экспортная продукция была конкурентной. Речь идёт о продукции с высокой долей добавленной стоимости. Как этого можно добиться? Можно давить собственных рабочих, превращать их в рабов. Чем дороже энергоносители, тем ниже зарплата, иначе не сохранить конкурентоспособность. Для этого понижают зарплаты, урезают социальные пакеты, и так далее. Но в наших условиях даже это не помогает – энергоресурсы дорожают настолько, что рабочих, пожалуй, заставят ещё и доплачивать за работу. А умные государства тянут к себе потоки энергоресурсов, развивают свою атомную энергетику. Ну а нам предлагают использовать кизяки и ветряки», - говорит политолог.
По его словам, в Западной Европе дела обстоят иначе.
«В Германии и во Франции с атомной энергетикой всё хорошо, и они сотрудничают с «Росатомом». А мы с кем сотрудничаем? Да с тем же «Росатомом», только при чьём-то посредничестве – напрямую нам нельзя», - заявляет Михаил Чаплыга.
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Как сообщает Politeka, ранее он рассказал о том, чего, по его мнению, добиваются в Украине иностранные спецслужбы.
Также Politeka сообщала, что, по словам Чаплыги, оппозиция по определению не может быть единой.