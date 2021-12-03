Народный депутат Алексей Гончаренко призвал президента Владимира Зеленского наложить вето на законопроект №5600, который приняли депутаты 30 ноября, и отправить его на доработку – для того, чтобы сбалансировать налогообложения на добычу руды.

Если же проект будет подписан, это будет свидетельствовать о зависимости президента от олигарха Игоря Коломойского. Об этом он написал в своем телеграмм-канале, опубликовав обращение в адрес главы государства, пишет "Цензор".

"На заседании Верховной Рады была отклонена поправка №97, которая устанавливала равные условия налогообложения добычи железной и марганцевой руды. В результате этого отклонения справедливое налогообложение марганцевой руды не установлено, а рента на добычу руды не сбалансирована", - сказано в обращении Гончаренко. Народный депутат призвал президента применить право вето к проекту, и внести мотивированные предложения по налогообложению добычи марганцевых руд. "Как я уже говорил, "слуги" почему-то много говорят о налогах на добычу железной руды. А про марганцевую – почему-то забывают. И так получилось, что именно на добычу марганцевой руды имеет монополию господин Игорь Валерьевич Коломойский", - пояснил депутат.

Гончаренко выразил убеждение: если президент подпишет упомянутый проект, это будет свидетельствовать о его связи с олигархом Коломойским. "Либо президент наложит вето на этот закон, либо это покажет зависимость высшей власти от бенефициара", - резюмировал нардеп.

Напомним, Верховная Рада приняла в целом законопроект №5600, которым повышаются налоги для населения и для ряда отраслей. По оценкам экономистов, если этот закон будет принят, цены на товары и услуги в Украине вырастут минимум на 15%, а украинцы будут вынуждены платить налог за земельные участки. Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что народные депутаты отклонили поправку №97 и вывели из-под повышенного налогообложения марганцевые руды, которые в Украине монопольно добывает олигарх Игорь Коломойский, из-за его связи с президентом Владимиром Зеленским. В свою очередь народный депутат Михаил Цимбалюк заявил, что неодинаковый подход норм закона к бизнесу в зависимости от того, какому олигарху он принадлежит, вызовет недоумение у международных партнеров Украины, как то ЕС, МВФ, руководство США и международные бизнес-ассоциации.