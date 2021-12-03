Правоохранители обнаружили, что «бизнес» двое дельцов организовали дома у одного из них – в теплице они выращивали наркотические сорта конопли и изготавливали из них каннабис.

Продажу наркотиков злоумышленники осуществляли по принципу «из рук в руки». То есть один из них постоянно встречался с «клиентами» и за наличные передавал им свою «продукцию», пишет Znaj.ua.

В рамках обысков сотрудники полиции обнаружили более 10 килограммов каннабиса, теплицу и самодельные системы полива для выращивания конопли, ружье без каких-либо разрешительных документов, принадлежностей для измельчения наркотиков и другие вещи, которыми пользовались злоумышленники для ведения своего бизнеса.

У злоумышленников в ходе обысков нашли лишь 800 грн. Поэтому можно предположить, что дельцы только недавно запустили свой «бизнес» и еще успели заполонить Полтавщину наркотиками.



