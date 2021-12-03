Политолог Михаил Чаплыга рассказал, как общество представляет себе общественный переворот, и что на самом деле было 1 декабря в Украине.

Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24”.

“В общественном представлении переворот – это когда группа красноармейцев в шинелях с ружьем лезут на забор Зимнего и спрашивают: “Пиво есть?”. Для них вот это переворот. Переворот это что? Это сцена Майдана, Турчинов… Лобакуль и все остальные”, - сказал Михаил Чаплыга.

Он отметил, что успешный переворот назовут революцией, а неуспешный – путчем.

“1 декабря было слабое подобие левой руки. Это был конкурс “Рассмеши комика”... В этом юмористическом конкурсе они победили. Приз зрительских симпатий ушел Турчинову… Касательно переворота, вы что думаете, что переворот это красноармейцы, которые лезут, или сцена поющая? Настоящий переворот происходит не на сцене. В парламенте”, - добавил Чаплыга.

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