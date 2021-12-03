Эксперт по транспортному планированию Антон Гаген рассказал, должен ли город оплачивать работу маршрутных такси.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «IN.KYIV» с Екатериной Павловой.

«Вообще золотой стандарт в этой сфере – это контракты, предусматривающие оплату транспортной работы со стороны города и таким образом устанавливаемое взаимное обязательство. С одной стороны, город требует определенный уровень обслуживания на маршруте, а с другой стороны город оплачивает транспортную работу. При этом сбор оплаты проезда производится по городу. То есть частный перевозчик устанавливает у себя системы для оплаты проезда, которые принадлежат городу, и таким образом город собирает оплату за проезд», - рассказал Гаген.

Гаген сказал, что обычно сумма, собранная за проезд, значительно меньше суммы, которую необходимо оплатить как транспортную работу и эту разницу уже оплачивает бюджет. Но вопрос в том, подчеркнул он, какую разницу должен оплатить бюджет. И здесь мы приходим к тому, что оплата за проезд в общественном транспорте в реальном мире не является оплатой за услуги, сообщил он, потому что это скорее инструмент.

«Это всегда инструмент формирования структуры городской мобильности, который взвешенный на готовность города вкладывать бюджетные дотации в этот инструмент. С одной стороны, город говорит, что мы хотим поощрять людей пользоваться общественным транспортом. И это значит, что город делает все для того, чтобы пассажирам было удобнее и выгоднее ехать в общественном транспорте. Но при этом город учитывает, сколько он может заплатить дотаций и тогда уже у нас начинается балансировка», - резюмировал Гаген.

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