Политтехнолог Тарас Загородний рассказал, зачем Путин стягивает войска к границам Украины.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «MY.UA» с Екатериной Павловой.

«Мы должны понимать и не исключать того, что на Западе тоже существуют пророссийские силы, которые таким образом пытаются взять Украину на понт. И пытаются разыграть, а давайте подписывайте Минские соглашения либо договаривайтесь с РФ. Потому что та позиция, в которой мы сейчас находимся, в подвешенном состоянии, тоже очень мешает многим странам Запада», - рассказал Загородний.

Загородний сказал, что РФ сейчас постоянно делает передвижение войск. И РФ по традиции своего шантажа, подчеркнул он, таким образом пытается выйти на переговоры с Байденом. А других способов, считает он, чтобы выйти сейчас на прямой диалог с США, уже нет. Россия хочет попугать, что ударит по Украине, сообщил он, поэтому в этой ситуации Украина становится объектом.

«Поэтому тут несколько целей в том, что сейчас происходит. Но опять же по объективным причинам очень низкая вероятность такого сценария. Потому что в первую очередь у генерального штаба РФ есть четкое понимание, что уровень потерь при сухопутной операции очень велик, при применении даже Искандеров - это открытая война. И, конечно, если бы Обама проводил с самого начала жесткую позиции, то РФ не оккупировала бы Крым», - резюмировал Загородний.

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