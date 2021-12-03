Политический эксперт Руслан Бизяев спрогнозировал будущее концепции «русского мира» в качестве государственной идеологии путинской России, а также возможную замену для неё.

Свою позицию он высказал в программе «Развилка».

«Русский мир» умер. Я думаю, в России будет сформирована новая идеология – постпутинская, как я её называю. И дело не в том, что уйдёт сам Путин – нет. Если ничего не случится со здоровьем Путина, он останется президентом до 2028-2029 года. Но появится такая идеология, которая, в отличие от идеологии Суркова, позволит искать точки соприкосновения, а не просто ехать катком по постсоветскому пространству. А для России ситуация на этом пространстве – не вопрос сосуществования, а вопрос выживания. Дело в том, что, если она полностью проиграет это пространство, то следующий Майдан будет уже не в Киеве, а в Москве», - считает эксперт.

Это предполагаемое явление он назвал «Майданом тик-токеров».

«Да, этот вариант развития событий очень опасен. Технологии цветных революций никуда не ушли, просто решено считать, что они уходят в прошлое. Это видно на примере Михаила Саакашвили, которого, по сути, сдали, как стеклотару», - говорит Руслан Бизяев.

Как сообщает Politeka, ранее он подчеркнул, что единственный путь к миру на Донбассе – это прямые переговоры с Москвой.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Бизяева, олигархи в Украине до сих пор не отстранены от принятия политических решений.