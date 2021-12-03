Юрист Андрей Вигиринский отметил, что в Украине не соблюдаются юридические процедуры и она идет по пути разрушения, хотя созидание было бы продуктивнее.

Об этом он сказал в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым.

“У нас все просто: нам нужны быстрые действия, быстрые реакции без привязки к процедурам. Не соблюдаешь процедуру – оно так или иначе тебе аукнется. Политическая целесообразность соответствует тому, что у нас было последние 30 лет. Разрушение, когда ты не способен создать. Можно же созидать и создавать и это преподносить как результат”, - сказал Андрей Вигиринский.

Он отметил, что если бы в Украине политики занимались созиданием, то их бы избирали и им делегировали полномочия повторно.

“В твою политическую силу поверят, не будут от нее отворачиваться. Таких примеров я в истории Украины не помню. Их нет. Но вот разрушать – это успешно”, - добавил Вигиринский.

По его словам, когда Владимир Зеленский приходил к власти, то его политика вписывалась в концепцию разрушить все, что было до него и бороться с наследием олигархов.

Как сообщала Politeka, Алексей Кущ отметил, что если убрать звучащий со всех сторон пафос, то Украина стала беднее, а неравенство – глубже.

Также Politeka сообщала, что Руслан Бортник заявил, что для Украины при участии западных партнёров создаётся и внутреннее, и внешнее напряжение.