Депутат Верховной Рады Олег Семинский ("Слуга народа") купил в США женскую сумку Hermes за 180 тыс. гривен, пишет издание Вести.

Об этом свидетельствуют данные о существенных изменениях его имущественного состояния.

Олег Семинский купил сумочку в конце июля, а данные о покупке внес в августе. Покупка была осуществлена в Нью-Йорке (США). Сумочка обошлась депутату в 179 638 гривен.

В декларации не уточняется для кого была куплена сумочка. Официально у Семинского есть жена, дочь и сын.

При этом ранее журналисты словили депутата на интимной переписке прямо во время заседания Парламента. Предположительно, Семинский отправлял сообщения сексуального характера своей помощнице Екатерине Демченко, которая официально трудоустроена в компании жены нардепа. Семинский и его собеседница в переписке называют друг друга "котиками", обсуждают "вчерашнее" и обмениваются любовными смайлами и комплиментами.

Также скандальный депутат известен по своему конфликту с экс-министром Николаем Рудьковским. Семинский угрожал экс-министру проблемами с законом, если тот откажется переписать на него долю в крупнейшей частной газодобывающей компании Украины, принадлежащую семьей Рудковского.

В СМИ были опубликованы записи разговора нардепа Семинского с известным в уголовных кругах авторитетом Андреем Мельником. На записях мужчины сговариваются о совместной даче показаний и разделе прибылей после получения компании.