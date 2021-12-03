Лидер президентской фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия публично признал, что угрозы владельцу телеканалов «Украина» и «Украина24» бизнесмену Ринату Ахметову от генерального прокуратора Ирины Венедиктовой имеют сугубо политический контекст, передает РБК-Украина.

«Мне кажется не нужно генеральному прокурору заниматься политикой... Я не юрист, чтобы классифицировать это каким-то образом, но я считаю это политический месседж, мне кажется, что генпрокурор не должен делать политических месседжей», - заявил Арахамия журналистам в кулуарах парламента.

Напомним, накануне генеральный прокурор Ирина Венедиктова в своем Facebook заявила, что Офис генпрокурора «не останется в стороне» и вмешается в «общественно-политический шторм». В этой связи она анонсировала 200 уголовных производство в отношении владельца телеканалов «Украина» и «Украина24» Рината Ахметова.

Со слов Венедиктовой, поводом для этого стал просмотр телеканалов, на которых критикуют действующую власть.