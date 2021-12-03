Нынешний глава ГФС Михаил Титарчук, который ранее занимал должность зама, занимается незаконной деятельностью и покрывает коррупционные схемы. Так, он блокирует налоговые накладные компаний, требуя от них 2% от оборота за разблокирование документов, а также «крышует» многочисленные налоговые скрутки. Об этом пишем издание «Наблюдатель» в своем письме в адрес ГФС.

Согласно информации издания, Михаил Титарчук успешно парализует работу многих предприятий, отказывая им в регистрации налоговых накладных.

«Преступная схема Титарчука работает следующим образом: предприятие по надуманным основаниям получает отказ в регистрации налоговых накладных, в связи с чем фактически парализуется его хозяйственная деятельность. После остановки работы предприятия, «посредниками» Титарчука выставляются «условия» — заплатить ему 2% от оборота компании. После оплаты данной суммы, налоговые накладные успешно разблокируются Департаментом электронных сервисов ГНС», - рассказывает издание.

Как пример издание наводит несколько компаний, которые, несмотря на выигранные суды, несколько лет ожидают законной разблокировки налоговых накладных. При этом от сотрудников налоговой нет ни малейшего ответа не только на запросы предприятия, но и на письма исполнительной службы, полученные ещё две недели назад.

Помимо прочего, пишут журналисты, все чаще появляется информация о том, что Титарчук подсел и на другую весьма прибыльную тему — «скрутка». Благодаря этой схеме предприятия в налоговых накладных превращают сигареты и тушки курей - в подсолнечное масло, а автомобильные инструменты превращаются в строительно-монтажные работы и покраску металлических конструкций. После «скрутки» предприятие оформляет налоговый кредит на миллионы гривен, а ГФС – без вопросов этот кредит выплачивает.

«По прогнозам инвестаналитиков из «JP Morgan», до конца года Украина может получить от Международного валютного фонда в размере до $1,5 млрд. Эта сумма сопоставима с потерями, которые понес бюджет Украины из-за одной из наиболее масштабных схем, связанной со «скрутками» налога на добавленную стоимость. Последние опубликованные расследования дают основания предполагать, что «скрутки», ответственность за которые лежит на команде ГНС и в том числе на Титарчуке, привели к потерям бюджета на сумму почти 42 млрд гривен (или $1,5 млрд)», - резюмирует издание.