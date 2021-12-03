Руководитель Центрального штаба Национального корпуса Максим Жорин прокомментировал заявление о предполагаемом государственном перевороте и рассказал об акции, которая состоялась 1 декабря.

Об этом он рассказал на ютуб-канале»Национальный Корпус".

Как отмечает Жорин на своей пресс-конференции Зеленский довольно спокойно говорил о подготовке государственного переворота, а разговор с журналистами стала большей причиной для эмоциональности. "Конечно, чего же нам волноваться? «Слуги» планируют создать целую ВСК для рассмотрения этого вопроса», - говорит он.

По мнению руководителя Центрального штаба Нацкорпуса, довольно странно, что об этом государственном перевороте стало известно из пресс-службы президента, а уголовное дело возбудили аж через 3 дня.

Попутно руководитель Центрального штаба Нацкорпуса коснулся темы протеста, который состоялся 1 декабря. Как он объясняет, люди вышли на него, чтобы напомнить власти о том, что с ней буду, если она будет двигаться не в том направлении. «Ровно 8 лет назад 1 декабря 2013 года украинцы продемонстрировали, что не будут терпеть наглое быдло у власти и готовы к решительным действиям», - подчеркивает Жорин.

Итак, заключает он, Нацкорпус требует от властей прозрачного расследования срыва спецоперации по задержанию вагнеровцев и освобождения от должностей предателей и агентов РФ.

Как сообщала Politeka, Москаль заявил, что Арахамия придумал «госпереворот Зеленского».

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