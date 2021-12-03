Экономист Юрий Атаманюк предупредил о возможных протестах в случае веерных отключений и заявил, что власть ответственна за ошибки, которые сама же и допускает.
Об этом он рассказал в своем блоге.
Как отмечает эксперт, власть всегда пытаются перекинуть с себя ответственность на кого-то и обвинить его во всех проблемах Украины. «Это Путин сказал, чтобы весной не заполнять газовые хранилища? Это россияне остановили два завода, и на пик эпидемии не было кислорода у нас в больницах? Это всё они или это всё-таки результат работы власти?», - спрашивает он.
Тем не менее, говорит Атаманюк, власти не удастся сбросить с себя ответственность за энергетические проблемы. «Люди с романтическими и идеологическими побуждениями выходили на Майдане против коррупции и за проукраинскую политику. Мы имеем ту же коррупцию, только она ещё умножена на непрофессионализм сегодняшней власти», - подчеркивает экономист.
Как предупреждает Атаманюк, если власть и дальше будет так ошибаться в управлении, в энергетическом секторе и это приведет к веерным отключениям, то люди по всей вероятности начнут протестовать.
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Как сообщала Politeka, Атаманюк поделился своим мнением о сегодняшней кризисной ситуации в энергетическом секторе Украины.
Также Politeka писала о том, что Атаманюк рассказал о возможной угрозе веерных отключений этой зимой.