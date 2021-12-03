Экономист Юрий Атаманюк предупредил о возможных протестах в случае веерных отключений и заявил, что власть ответственна за ошибки, которые сама же и допускает.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, власть всегда пытаются перекинуть с себя ответственность на кого-то и обвинить его во всех проблемах Украины. «Это Путин сказал, чтобы весной не заполнять газовые хранилища? Это россияне остановили два завода, и на пик эпидемии не было кислорода у нас в больницах? Это всё они или это всё-таки результат работы власти?», - спрашивает он.

Тем не менее, говорит Атаманюк, власти не удастся сбросить с себя ответственность за энергетические проблемы. «Люди с романтическими и идеологическими побуждениями выходили на Майдане против коррупции и за проукраинскую политику. Мы имеем ту же коррупцию, только она ещё умножена на непрофессионализм сегодняшней власти», - подчеркивает экономист.

Как предупреждает Атаманюк, если власть и дальше будет так ошибаться в управлении, в энергетическом секторе и это приведет к веерным отключениям, то люди по всей вероятности начнут протестовать.

Как сообщала Politeka, Атаманюк поделился своим мнением о сегодняшней кризисной ситуации в энергетическом секторе Украины.

Также Politeka писала о том, что Атаманюк рассказал о возможной угрозе веерных отключений этой зимой.