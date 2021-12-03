Об этом пишет в своем блоге на Facebook государственный и общественный деятель, ученый, политик, лидер Общественного движения «Рідна країна» Николай Томенко.



Материал публикуется, как мнение автора. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.



ЭПОХА БЕДНОСТИ в Украине завершится в 2022 году: ДЕПУТАТЫ становятся официальными миллионерами.

Поэтому пока вы ищете статьи расходов на оборону, здравоохранение, образование или пенсионеров в бюджете-2022, за который проголосовали слуги Зеленского. Коломойского, Тимошенко и бывшие слуги из партий Яценюка и Порошенко, рекомендую порадоваться за депутатов Верховной Рады.

Так в смете расходов ВР на 2022, которые поддержали партия «Слуга народа», ОПЗЖ и другие, предусмотрено установить минимальную месячную заработную плату депутата в сумме 49 тысяч 620 гривен. Кроме того, предусмотрен размер возмещения расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий тоже в сумме 49 620 гривен в месяц.

Это означает, что даже те депутаты, которые волею судьбы из шоу-бизнеса впервые оказались во власти станут официальными миллионерами за год, потому что минимально будут получать минимум 100 тысяч гривен за месяц! Здесь не принимаем во внимание выплаты на возмещение жилья и транспорта. Сюда стоит добавить также и месячную выплату в 71 тысячу 445 гривен для помощников депутатов, которые, как правило, являются их родственниками, друзьями или кумовьями.

Между прочим, стало "доброй традицией" доплачивать помощникам депутатов в канун Рождества за счет так называемой экономии средств.

Вот и сегодня все властные и оппозиционные фракции и группы добавили своим помощникам еще почти 120 тысяч гривен только в декабре на каждого депутата.

Попутно напоминаю, что минимальная пенсия в 2022 году увеличится аж на 159 гривен и в декабре следующего года составит - 2 093 гривны, минимальная зарплата увеличится аж на 200 гривен и составит 6 700 гривен.

Зарплата преподавателей вузов будет держаться от 7 до 12 тысяч гривен и перечень других не престижных и мало нужных профессий для нынешней власти можем продолжать еще долго…

Но, по меньшей мере для депутатов и их родственников с друзьями, эпоха бедности в 2022 году точно завершится!

П. С. Не забываем также, что в бюджете-2022 еще и предусмотрено 884 миллиона гривен налогоплательщиков на мелкие расходы парламентских партий, как зарплаты и аренды офисов у самих себя и партийная реклама вождей за деньги благодарного народа.