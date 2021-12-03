Политтехнолог Олег Постернак поразмышлял над тем, состоятся ли в Украине в ближайшем будущем досрочные парламентские перевыборы и что на это влияет.

Об этом он рассказал в программе «Мотив Путника».

По словам эксперта, сегодня каждые следующие выборы обязательно будут упираться в вопрос права. «Теоретически для досрочных выборов есть некоторые условия. Если «слуг», вошедших в «Разумную политику, исключат из фракции, монобольшинства не станет. После этого по закону есть месяц на то, чтобы сформировать правящую коалицию, а дальше президент может распустить парламент», – рассказывает он.

Тем не менее, говорит Постернак, речь идет не об обязанности, а именно о праве. В частности, добавляет он, в 2019 году Зеленский поступил именно так. С другой стороны, подчеркивает политтехнолог, с тех пор изменилось действительно много.

По словам гостя программы, сегодня у президента Зеленского соперников больше, чем в 2019 году, и судебная ветвь власти поддержит его не всегда. «Тогда он получил поддержку авансом, но теперь всё иначе. Однако президент может воспользоваться другой возможностью: изменить Конституцию, сократить Верховную Раду до 300 депутатов, и спокойно назначить перевыборы», - рассуждает Постернак. Тем не менее, отмечает он, для этого всего необходимо собрать 300 голосов, а это сейчас не так легко, как прежде.

Как сообщала Politeka, Постернак рассказал, что украинское общество устало от политики, деполитизировано и хочет стабильности.

Также Politeka писала о том, что Постернак рассказал, был ли Аваков сильным и независимым министром.