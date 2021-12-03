Это глупая американская Фемида в повязке на глазах, а украинская внимательно смотрит телевизор.



Об этом пишет Главком со ссылкой на Facebook Сергея Фурсы.



Генеральный прокурор написала, что посмотрела телевизор, ей не понравилось как говорят на телеканалах Ахметова о президенте и поэтому она активизировала 200 криминальных дел против Ахметова.



Серьезно, вот прямо так и написала. Адвокаты Ахметова уже все заскринили и теперь легко выиграют любой суд в Европе.



Но ключевой вопрос в другом.



Правильно ли понимать, что пока на канале Коломойского хорошо говорят о президенте, дело в разворовывание 5.5 млрд долларов из Приватбанка никто активизировать не будет, а скорее даже будут деактивировать?



Такая же логика у прокуратуры?



Это глупая американская Фемида в повязке на глазах, а украинская внимательно смотрит телевизор. И не дай Бог не услышит там бурные овации…



И что прекрасно, так это искренность.