Это глупая американская Фемида в повязке на глазах, а украинская внимательно смотрит телевизор.
Об этом пишет Главком со ссылкой на Facebook Сергея Фурсы.
Генеральный прокурор написала, что посмотрела телевизор, ей не понравилось как говорят на телеканалах Ахметова о президенте и поэтому она активизировала 200 криминальных дел против Ахметова.
Серьезно, вот прямо так и написала. Адвокаты Ахметова уже все заскринили и теперь легко выиграют любой суд в Европе.
Но ключевой вопрос в другом.
Правильно ли понимать, что пока на канале Коломойского хорошо говорят о президенте, дело в разворовывание 5.5 млрд долларов из Приватбанка никто активизировать не будет, а скорее даже будут деактивировать?
Такая же логика у прокуратуры?
Это глупая американская Фемида в повязке на глазах, а украинская внимательно смотрит телевизор. И не дай Бог не услышит там бурные овации…
И что прекрасно, так это искренность.