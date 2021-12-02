Как передает Obozrevatel об этом заявил народный депутат Украины Вадим Новинский в эфире ток-шоу "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

"Лидеры движения антивакцинаторов не имеют никакого отношения к УПЦ, более того, принадлежат к другой религиозной конфессии. Обвинение УПЦ в противодействии вакцинированию населения-это искусственное нагнетание ситуации врагами Церкви. Такое же нагнетание происходило и в 2020 году, когда заболели монахов обвинили в том, что они – главным источником распространения коронавирус в Украине, это абсурд.

Не было ни одного специального решения Священного Синода УПЦ по вопросам вакцинации, но устами священноначалия нашей Церкви было заявлено, что УПЦ выступает против нарушения конституционных прав наших соотечественников, насильственной вакцинации и дискриминации людей по этому признаку. Но именно это зафиксировано и в Конституции – запрещены все виды дискриминации.

К тому же права украинцев нарушаются даже не на уровне законов, а подзаконными актами Кабинета министров. Военнослужащих ВСУ, врачей, учителей незаконно увольняют с работы и принудительно заставляют прививаться. Хотя вакцинация — это личное дело каждого, я и сам, и вся моя семья вакцинированы, но убежден, что так грубо нарушать права граждан на работу и защите своих законных прав, недопустимо", — сказал Вадим Новинский.