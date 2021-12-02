Лидер партии 5.10 Геннадий Балашов считает, что на его примере государство решило припугнуть других людей, у которых есть деньги.
Об этом он рассказал в программе Сергея Дойко «Личность».
«Я понял, что особо за меня не будут заступаться. Адвокаты работали. Через 21 день с огромными трудами я выполз из тюрьмы. Сейчас отдохнул в Италии 18 дней. Но ты же делаешь выводы! Ни копейки этому государству вложений больше не будет. Я стал очень агрессивным антиинвестором. Пока вы не смените налоговую политику», - утверждает он.
Балашов говорит, что те, кто упрятал его за решетку, рассчитывали получить очень большие деньги в виде заставы.
«Они прихватывают человека, делают немыслимый залог, человек его платит, дело длится годами, и ты не получаешь эти деньги. У меня дочка собирается в Гарвард поступать, мне есть куда платить деньги. Но я сэкономил 16 тысяч долларов в день. Я просто не дал им эти деньги. Я сказал в суде: «Я буду сидеть в тюрьме, но я вам эти деньги не дам». Я по закону буду выходить. И вам не дам, и государству не дам. В конце концов, залог был снижен двумя решениями до 25 тысяч долларов. В 15 раз! За это судью убивать надо, что он такой залог дал. Но она же работает, и Вовк работает», - возмущается он.
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Политик считает, что его случай – наущение другим публичным личностям.
«А Балашов что? Заодно испытаем общество. Есть такая метода: наезжаешь на одного, чтобы показать всем остальным, что с ними будет», - делает вывод политик.
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