Руководитель Киевской ячейки Национального Корпуса Сергей Тамарин объяснил на протесте, состоявшемся 1 декабря на Майдане Независимости, что каждый должен сознательно относиться к своим идеалам и принципам.

Фрагмент своего выступления он выложил в своем Telegram-канале.

Прежде всего Тамарин утверждает, что революция может начинаться с каждого конкретного человека. В то же время, подчеркивает он, если между хлебом и достоинством выбирать хлеб, то можно потерять и то, и другое. «Каждый из вас должен в первую очередь понимать, что вы являетесь носителем тех принципов и идеалов, в которых вы хотите жить», - объясняет руководитель Киевской ячейки Нацкорпуса.

В то же время, он указывает на то, что нужно глубже изучать историю Украины, даже те позорные примеры, в которых люди не боролись за собственное достоинство и независимость государства. С другой стороны, подчеркивает Тамарин, следует помнить и хорошие примеры, которые служат сейчас источником вдохновения. «Помните, что каждый из вас пример, помните, для чего это все начиналось», - подчеркивает он.

Во время акции руководитель Киевской организации Нацкорпуса отметил, что сейчас все они вспоминают день, с которого украинцы начали менять парадигму своей политической истории в лучшую сторону, к настоящей независимости и свободе, борьба за которую продолжается и сейчас. «Мы видим очень плохую политическую культуру и очень низкий моральный и духовный уровень большого количества деятелей», - объясняет он.

Тем не менее, отмечает Тамарин, украинцы до сих пор формируют свою политическую культуру и такое общество, в котором им хотелось бы жить.

Как сообщала Politeka, 1 декабря представители Нацкорпуса провели акцию, посвященную восьмой годовщине начала Революции Достоинства.

Также Politeka писала о том, что Жорин заявил, что прямые переговоры с Путиным принесут Украине только вред.