Лидер партии 5.10 Геннадий Балашов рассказал о том, возможно ли достичь понимания между парламентарием и обществом, и что этому препятствует.

Об этом он рассказал в программе Сергея Дойко «Личность».

«Должна быть высокая идея. Единственное, что меня удерживало в этом процессе – что я все равно занимался идеологией 10 процентов, отменить НДС и так далее. В принципе, у меня и после парламента это осталось. А многие люди вылетают из парламента, они без идеологии. У них ее и не было! А тогда вы ничего не стоите, ничего не знаете, кто-то голосует, вы это поддерживаете… Смотрите, как парламентарий выступает. Что-то говорит, а хочется сказать: «Ты вообще в этом разбираешься?». Они отвечают: «У нас есть специалисты, у нас есть эксперты». А если эксперты ошибаются?», - говорит он.

Многие из этих вещей Балашов проверил на себе в бытность народным депутатом.

«Я ходил на экономические форумы и понял, что они тоже говорят одно и то же. И я начал внедрять такие вещи: «А давай я скажу, что у нас 50 процентов теневой экономики!». Взял и сказал на одном форуме, а они все подхватили. Я думаю: «Интересно, а 70 подхватят?». Подхватили и 70, до сих пор ходит. Потом я начал встречаться с экономистами типа Пасхавера, который был при пяти президентах. Я пришел к нему и говорю: «А какая самая лучшая модель для Украины, чтоб стать богатым?». «Ты знаешь, надо подумать. Ты знаешь, никто не знает». Я говорю: «А вот у меня есть такая идея!» - «Ты знаешь, это очень просто». «А вы можете посчитать?» - «Нет, я этим заниматься не буду, давай я тебе дам какого-то студента, он тебе все посчитает», - рассказывает Балашов.

Politeka сообщала, что Анатолий Амелин рассказал о необходимых реформах государства.

Также Politeka сообщала, что Андрей Ермолаев рассказал, как будет развиваться Украина в условиях мелкобуржуазного предпринимательского государства.