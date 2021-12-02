Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в эфире передачи «Церковь и общество», отвечая на вопрос, нужно ли повторять на исповеди грех, если беспокоит чувство вины.
«Согласно учению Церкви, грех прощается сразу, когда человек говорит о нем на исповеди. Поэтому если этот грех уже не повторяется, о нем на исповеди говорить не надо. Другое дело, если тот или иной грех уже стал нашим пороком (или страстью), так или иначе повторяется. Тогда каждый раз, когда мы оцениваем себя и видим, что виноваты перед Богом именно в этом грехе, о нем надо говорить на исповеди», - сказал владыка Антоний.
Он сравнил грех с нанесенной на тело раной.
"Мы знаем, что, если человек поранился, его лечит врач - возможно, зашивает рану, - но искалеченное место еще долго будет болеть. Так и когда мы грешим: в таинстве Исповеди Господь прощает нам грехи, но последствия грехов так или иначе продолжают влиять на нашу жизнь. И есть такие грехи, когда для исцеления нужно время, проведенное в покаянии, в размышлениях, в духовных делах», - пояснил владыка.
Управляющий делами УПЦ напомнил, что лекарствами, которые помогают в исцелении души от грехов, является епитимия.
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"Это не наказание, которое священник накладывает на человека за те или иные грехи. Это лекарство, которое помогает человеку исцелить тот или иной грех. Сюда входят и молитвы, и поклоны, и добрые дела», - сказал владыка Антоний.
Митрополит Антоний подчеркнул, что если человек очищает свою душу от греха, то он должен обязательно работать над тем, чтобы в его душе жили любовь и милосердие.
Он посоветовал каждому в подобных случаях обязательно обращаться к своему духовнику или священнику, которому доверяешь.
Самое главное-чтобы мы чувствовали грех и были способны правильно, объективно оценивать то, что творится в нашей душе», - подытожил митрополит Антоний.