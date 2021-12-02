В таинстве Исповеди Господь прощает грехи, но иногда для исцеления души требуется время

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в эфире передачи «Церковь и общество», отвечая на вопрос, нужно ли повторять на исповеди грех, если беспокоит чувство вины.

«Согласно учению Церкви, грех прощается сразу, когда человек говорит о нем на исповеди. Поэтому если этот грех уже не повторяется, о нем на исповеди говорить не надо. Другое дело, если тот или иной грех уже стал нашим пороком (или страстью), так или иначе повторяется. Тогда каждый раз, когда мы оцениваем себя и видим, что виноваты перед Богом именно в этом грехе, о нем надо говорить на исповеди», - сказал владыка Антоний.

Он сравнил грех с нанесенной на тело раной.

"Мы знаем, что, если человек поранился, его лечит врач - возможно, зашивает рану, - но искалеченное место еще долго будет болеть. Так и когда мы грешим: в таинстве Исповеди Господь прощает нам грехи, но последствия грехов так или иначе продолжают влиять на нашу жизнь. И есть такие грехи, когда для исцеления нужно время, проведенное в покаянии, в размышлениях, в духовных делах», - пояснил владыка.

Управляющий делами УПЦ напомнил, что лекарствами, которые помогают в исцелении души от грехов, является епитимия.

"Это не наказание, которое священник накладывает на человека за те или иные грехи. Это лекарство, которое помогает человеку исцелить тот или иной грех. Сюда входят и молитвы, и поклоны, и добрые дела», - сказал владыка Антоний.

Митрополит Антоний подчеркнул, что если человек очищает свою душу от греха, то он должен обязательно работать над тем, чтобы в его душе жили любовь и милосердие.

Он посоветовал каждому в подобных случаях обязательно обращаться к своему духовнику или священнику, которому доверяешь.

Самое главное-чтобы мы чувствовали грех и были способны правильно, объективно оценивать то, что творится в нашей душе», - подытожил митрополит Антоний.