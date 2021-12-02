Историю о так называемом «государственном перевороте 1 декабря» придумал лидер «Слуг народа» Давид Арахамия вместе со своим бизнес-партнером Юрием Сидоренко, который находится в розыске США.



Об этом заявил генерал милиции, бывший председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль. Стоит отметить, что впервые такую версию событий Москаль озвучил в интервью «Главкому».



"Все это организовал Арахамия, который рассказывает, что через несколько дней СБУ даст какой-то там большие результаты. Он якобы назначен «смотрящим» за полиграфкомбинатом «Украина» от «Слуг народа». И есть второй «смотрящий», некий Сидоренко, который живет в Дубае и находится в федеральном розыске США. Созрел у них такой план – Сидоренко, мочит своих конкурентов, а Арахамия с этого выдает плюс государственного «переворота» для Зеленского», – заявил Москаль в эфире телеканала «Україна24».



В целом историю с "госпереворотом" Москаль назвал " фейком от начала до конца».



"В ФСБ Российской Федерации такого оперативного работника, как Лаптев нет. Ну может где-то в архиве дворником может быть.. Это все абсолютный фейк", - добавил Москаль.



Напомним, 27 ноября президент Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил о подготовке «государственного переворота» на 1 декабря. Позже журналист «Радио Свобода» Кристофер Миллер опубликовал аудиозапись, якобы на основании которого президента сделал свою заявку. На нем фигурировали три «отставных милиционера» и «агент ФСБ» в Крыму.