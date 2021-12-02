Полиция Черниговщины разоблачила большую лабораторию по производству наркотиков, чей "товар" распространяли на территории Киевской и Черниговской областей

Следствием установлено, что преступная группа ежемесячно изготавливала по 50 кг амфетамина и по 10 кг метадона.

Из-за таких колоссальных объемов производства преступники занимались «оптовой» торговлей наркотиками, а денежный оборот их «бизнеса» достигал 1 миллиона гривен в месяц.

Подпольная лаборатория находилась в пгт Любеч на Черниговщине, а ее продукцию сбывали «оптовым покупателям» из Черниговской и Киевской областей, которые дальше распространяли вещества уже по всей территории Украины.

Правоохранители провели 8 обысков, в рамках который изъяли лабораторное оборудование, 2 тонны прекурсоров, несколько килограммов готовых наркотических веществ, 50 литров промежуточных продуктов метадона и амфетамина, 3 пистолета и патроны к ним, граната, мобильные телефоны, банковские карты и прочее.

Также было изъято два автомобиля-BMW и Volkswagen.

Согласно ч. 3 статьи 307 УК Украины злоумышленникам грозит от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.