Дискриминационная политика власти в зеленой энергетике закрывает Украину для иностранных инвестиций, заявил в ходе встречи, которую организовала Европейская бизнес ассоциация, Адриан Прокоп, эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего.

Соответствующим образом он прокомментировал заявления властей о намерениях построить новые энергоблоки АЭС, для которых нужно привлечь 10 миллиардов долларов инвестиций.

"Я себе как-то слабо представляю, 10 млрд. долларов условно говоря нужно. Кто профинансирует? Кто профинансирует глядя на то, какая в Украине тарифная политика. Кто профинансирует, глядя на то, что в Украине нет абсолютно никакой прозрачности», - сказал Прокоп.

«Когда у нас каждый год может меняться политика (в зеленой энергетике – ред.), а могут вообще происходить какие-то вещи, когда какие-то заявления полностью обрушивают рынки или статус отдельных игроков. То есть это вообще плохо влияет», - отметил он.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 Ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.