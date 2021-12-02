Дискриминационная политика власти в зеленой энергетике закрывает Украину для иностранных инвестиций, заявил в ходе встречи, которую организовала Европейская бизнес ассоциация, Адриан Прокоп, эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего.

Соответствующим образом он прокомментировал заявления властей о намерениях построить новые энергоблоки АЭС, для которых нужно привлечь 10 миллиардов долларов инвестиций.

"Я себе как-то слабо представляю, 10 млрд. долларов условно говоря нужно. Кто профинансирует? Кто профинансирует глядя на то, какая в Украине тарифная политика. Кто профинансирует, глядя на то, что в Украине нет абсолютно никакой прозрачности», - сказал Прокоп.

«Когда у нас каждый год может меняться политика (в зеленой энергетике – ред.), а могут вообще происходить какие-то вещи, когда какие-то заявления полностью обрушивают рынки или статус отдельных игроков. То есть это вообще плохо влияет», - отметил он.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

Популярные статьи сейчас

Внук Аллы Пугачевой после несчастья оказался на костылях: "Как-то так..."

Кароль «построила» всех на съемочной площадке, появилось любопытное видео: «Сейчас сама начну…»

Штраф по 3332 гривен: новый запрет вступил в силу для днепрян

Нацбанк в декабре вводит в оборот новые 5 и 10 гривен: как они выглядят

Злата Огневич неожиданно обратилась к Тарапате, которого выгнала из "Холостячки": "Ты все знаешь..."
Показать еще

15 Ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.