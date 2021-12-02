Государственной службой финансового мониторинга Украины, при содействии Координатора проектов ОБСЕ в Украине подготовлено издание «Горизонтальный обзор отчетов о взаимные оценки стран в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма», сообщается на официальном сайте Госфинмониторинга.

Издание является масштабным (более 700 стр.) и самым весомым в настоящее время собранием выводов и рекомендаций международных организаций в отношении 43-х стран региона FATF/MONEYVAL в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе и Украины, которое очерчивает ключевые выводы и рекомендации по результатам внешних независимых оценок стран.

Издание разработано с целью определения полноценного видение слабых и сильных сторон национальных юрисдикций в антилегалізаційній области для использования в работе всеми участниками системы финансового мониторинга, учеными и заинтересованными практиками, а также будет полезен для подготовки Украины к очередной международной оценки национальной системы ПВК/ФТ со стороны Комитета экспертов Совета Европы MONEYVAL.

Как отметил Председатель Госфинмониторинга Игорь Борисович Черкасский: «Подготовленное издание является очередным подтверждением целенаправленного и необратимого курса Украины, направленного самыми высокими международными практиками имплементации стандартов в сфере ПВК/ФТ».

С изданием можно ознакомиться на официальном веб-сайте Госфинмониторинга (https://fiu.gov.ua) в разделе «Деятельность» / «Национальные риски» / «Документы» / «Горизонтальный обзор отчетов о взаимные оценки стран в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма».