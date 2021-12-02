Киевские городские власти назвали новый срок сдачи Подольско-Воскресенского моста, который должен соединить столичный Подол с левобережной Троещиной. Завершить долгострой намерены не раньше 2024 года.

Как сообщает издание «Комментарии», согласно новым планам киевской мэрии в 2022 году в проект вложат почти 390 миллионов гривен из городского бюджета и 548 миллионов из государственного, но готов он будет только на 54%.

«Только за последний год Подольский мост вырос в цене на 8,7 миллиардов гривен», — отмечают журналисты.

А общая цена моста составляет уже более 20 млрд гривен.

Издание напомнило, что власти Киева планируют построить линию метро на Троещину, которая должна пройти по будущему мосту, до конца 2027 года. В 2022 году на ее строительство планируют потратить 50 млн гривен и довести готовность проекта до 0,8%. Всего предполагается построить шесть станций, общая стоимость оценивается в 15,3 млрд гривен.

Последняя станция столичной подземки «Теремки» открылась в 2013 году.