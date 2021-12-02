Это организация, направленная на усиление трансграничного сотрудничества правоохранительных органов для повышения безопасности на основных внутренних водных путях Европы, а также в морском регионе. На сегодня Aquapol - это 22 члена, которые представляют 16 стран.
По правилам организации только в исключительных случаях страны, не входящие в ЕС, становятся наблюдателями или членами. Более трех лет длилась совместная работа МВД, Национальной полиции и МИД Украины для реализации инициативы по присоединению к Ассоциации.
На днях заместитель министра Мэри Акопян получила письмо от директора Aquapol о принятом положительном решении членами руководящего совета.
Учитывая географическое расположение Украины, наша полиция вместе с пограничниками будут действовать в рамках Дунайского центра (#DBSH), где нас признано важным игроком трансграничного правоохранительного сотрудничества.
Какие возможности открывает это сотрудничество?
Во-первых, МВД полноценно сможет обеспечивать безопасность в водной акватории. Теперь полицейские будут контролировать и проверять иностранные суда, которые находятся на территории Украины, в том числе незаконно.
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Мы сможем во взаимодействии с партнерами проводить совместные операции, предупреждать незаконную миграцию, торговлю людьми, контрабанду наркотиков, оружия и другие виды преступлений в сфере судоходства.
Во-вторых, чтобы не допустить ухудшения экологической ситуации, мы сможем фиксировать случаи и оперативно реагировать на загрязнение наших вод иностранными плавсредствами.
Следующим этапом нашего сотрудничества с Aquapol станет достижение договоренности по обмену данными через систему AQUATRACK, получение доступа к информационным ресурсам, базе данных IBISweb и соответствующим программам. Это необходимая мера для эффективного участия в совместной оперативной деятельности. Мы с большой ответственностью принимаем предложение на следующий год относительно участия в двух встречах – заседаниях Дунайского хабу и Руководящего Совета Aquapol, где мы сможем презентовать свои наработки.