Это организация, направленная на усиление трансграничного сотрудничества правоохранительных органов для повышения безопасности на основных внутренних водных путях Европы, а также в морском регионе. На сегодня Aquapol - это 22 члена, которые представляют 16 стран.

По правилам организации только в исключительных случаях страны, не входящие в ЕС, становятся наблюдателями или членами. Более трех лет длилась совместная работа МВД, Национальной полиции и МИД Украины для реализации инициативы по присоединению к Ассоциации.

На днях заместитель министра Мэри Акопян получила письмо от директора Aquapol о принятом положительном решении членами руководящего совета.

Учитывая географическое расположение Украины, наша полиция вместе с пограничниками будут действовать в рамках Дунайского центра (#DBSH), где нас признано важным игроком трансграничного правоохранительного сотрудничества.

Какие возможности открывает это сотрудничество?

Во-первых, МВД полноценно сможет обеспечивать безопасность в водной акватории. Теперь полицейские будут контролировать и проверять иностранные суда, которые находятся на территории Украины, в том числе незаконно.