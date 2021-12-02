"Слуги народа «не устают повторять, что законопроект №5600 является» антиолигархическим", но наиболее пострадавшими от него, на самом деле, будут рядовые граждане, малый и средний бизнес и крестьяне, которые что-то выращивают на своих огородах и садах. А вот олигархи, особенно те, что приближены к власти, только выиграют от него.

Об этом написал в своем блоге экономист Борис Кушнирук.

Он проанализировал текст и выяснил, что законопроект, несмотря на многочисленные заверения властей, ухудшит финансовое состояние миллионов рядовых граждан, а также представителей малого и среднего бизнеса, для которых повысились налоги. В то же время, бизнес олигарха Игоря Коломойского от проекта никоим образом не пострадает.

«Если посмотреть на процедуру голосования за законопроект №5600, становится очевидным: единственной отклоненной стала правка №97. Власть сразу объявила об очередной победе в борьбе с олигархатом. Однако, если проанализировать содержание отклоненной поправки, то становится понятным: ее отклонили, защищая интересы главного кукольника и бенефициара нынешней власти — господина Коломойского», - подчеркнул экономист.

Кушнирук пояснил: правка №97 устанавливала единые подходы к налогообложению железной и марганцевой руды (привязка к индикативных цен в Китае с корректировкой на доставку). В случае ее принятия ГОК господина Коломойского (Марганецкий, Покровский) платили бы на 20 млн. долларов в год больше, чем сейчас. Ведь, по факту, сейчас они платят рентные платежи от внутренней цены на марганцевую руду между ГОКами и ферросплавными заводами Коломойского, а эта цена — вовсе не рыночная. Поэтому Коломойский и в дальнейшем будет платить в бюджет копейки.

"Причин для подобной избирательности много. Но наиболее весомым является факт активного союзничества президента и одиозного олигарха, который скрывается от правоохранительных органов США, обокрал нашу державу на сотни миллиардов гривен, и останавливаться не собирается. Тем более, что фактов, подтверждающих этот союз и ограбления государства в его интересах, более чем достаточно, начиная от “Центрэнерго”, “Энергоатома”, “Укрнафты”, “Нафтогаза” и “великой стройкой” и заканчивая проектом “Большой вагон”, который, если олигарху удастся его протолкнуть, принесет ему еще около 100 миллиардов гривен», - убежден экономист.

Напомним, Верховная Рада приняла в целом законопроект №5600, которым повышаются налоги для ряда отраслей и рядовых украинцев. Среди норм законопроекта - уменьшение размера земельных участков для уплаты минимальных налогов с 2 га до 50 соток. То есть минимальный налог за землю будут платить все украинцы, которые имеют огород в полгектара. Даже если они выращивают там овощи для собственных нужд и не торгуют продукцией. А тем, кто имеет земельные паи – придется раскошелиться еще больше. Им отныне нужно будет платить не менее 1500 грн за гектар. и

Также повысили налоги на воду, а производителям алкоголя на 5% повысили акциз. Все это вместе, по оценкам экономистов и депутатов налогового комитета, приведет к тому, что продукты в стране подорожают минимум на 10-15%.