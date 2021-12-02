В атаках на Ахметова президент вступил в союз с Коломойским и Веревским, сообщает «Украинская правда».

Президент Владимир Зеленский попал в тесные объятия олигарха Игоря Коломойского, от которого пытался дистанцироваться с самого начала своей каденции, пишет Главком.



Об этом говорится в статье издания "Украинская правда".

«На самом деле, на экваторе президентства Зеленский как никогда близко оказался к тому месту, от которого пытается скрыться все годы в должности – тесные объятия Игоря Коломойского», – пишет издание.

Журналисты отметят, что при максимальной мобилизации у президентской фракции «Слуга Народа» не более 210 голосов, соответственно без контролируемой Коломойской группы «За будущее» и еще одной олигархической группы «Доверие», большинства в парламенте не существует.

В атаках на Рината Ахметова президент вступил в союз с олигархами Коломойским и Веревским, сообщает издание.

«Самый свежий кейс – это уже принятый Советом «ресурсный» закон №5600. Именно этот закон стал великолепной иллюстрацией борьбы Зеленского с олигархами... руками других олигархов», – пишет Украинская правда.

Причиной атак президента на Ахметова журналисты называют информационную политику каналов Украина и Украина24, в частности, о допуске к эфирам оппонентов Офиса президента.

«Ахметов нарушил главное правило сожительства с президентом Зеленским – не послушал приказа президента, да еще и дал «зеленый коридор» на своих каналах для оппонентов Владимира Александровича», – говорится в статье «Украинской правды».